11.216 Neuinfektionen in Niederösterreich - höchster Wert

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Bisheriger Rekord von knapp 8.800 Fällen wurde deutlich übertroffen.

Mit 11.216 positiven Fällen wurde der bisherige Rekord von 8.797 Fällen vom 16. Februar um mehr als 2.400 übertroffen. Insgesamt wurden 500 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 31 (plus eins) auf Intensivstationen. 91 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit.

Zahlreiche Cluster in Pflegeeinrichtungen und Produktionsbetrieben

Eine Häufung von Corona-Infizierten gab es nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in mehreren Pflegeeinrichtungen und Produktionsbetrieben. Der größte Cluster in Niederösterreich wurde im Bezirk St. Pölten verzeichnet. Dieser betraf das Pflegezentrum "Clementinum" in Kirchstetten mit 112 Fällen. Bis zu 52 Infizierte gab es in entsprechenden Einrichtungen in den Bezirken Amstetten, Bruck a. d. Leitha, Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Lilienfeld, Krems, Mödling, Mistelbach, Gmünd, Tulln und Waidhofen an der Thaya. In einem Therapiezentrum im Bezirk Melk wurden 32 Fälle (plus zwei) gemeldet.

In einer Justizanstalt in Krems wurden 49 Erkrankte registriert, das war einer weniger als am Vortag. Die meisten Fälle in einer Produktionsfirma wurden weiterhin in einem Unternehmen mit Sitz im Bezirk Scheibbs verzeichnet, dort sank die Zahl der Betroffenen um 15 auf 96.