Ab 1. April, wenn die Corona-Teststraßen des Landes Steiermark wohl den Betrieb einstellen, werden die fünf gratis Antigen- und fünf gratis PCR-Tests pro Person und Monat in Apotheken angeboten.

Außerdem werden auch weiterhin Antigen-Test-Kits ausgegeben. Der Präsident der steirischen Apothekerkammer Gerhard Kobinger sagte: "Damit ist sichergestellt, dass auch nicht-technikaffine Personen weiterhin Zugang zu fünf professionell durchgeführten Gratis-Tests pro Monat haben."

"Wir befinden uns in letzten Abstimmungsgesprächen mit dem Gesundheitsressort, um Ablauf und Details zu besprechen", so Klobinger in der Aussendung der Kommunikation Land Steiermark am Montag.