Für die Bediensteten der Bundesverwaltung geht es zurück an den Arbeitsplatz

Zeitgleich mit den bundesweiten Lockerungen am 5. März kehren die Bediensteten der Bundesverwaltung aus dem corona-bedingten Homeoffice wieder an ihrer Dienststellen zurück. "Mit 5. bzw. 7. März 2022 soll nunmehr der normale Dienstbetrieb auch an den Dienststellen des Bundes wiederaufgenommen werden", heißt es in einem Antrag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und dem für die Beamten zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an den Ministerrat.

Auf Risikogruppen, Schwangere sowie krisenbedingte Betreuungspflichten soll dabei aber Rücksicht genommen werden. Auch auf die Einhaltung von Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sowie die Reduktion von physischen Besprechungen und die Nutzung von elektronischen oder hybriden Formaten soll geachtet werden. Die konkrete Umsetzung ist von den Minister:innen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen selbst vorzunehmen.