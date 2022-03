Novavax Impfstoff erst achtmal verimpft

Trotz 8.096 Voranmeldungen wurden in Österreich nur acht Personen mit Novavax geimpft.

Der Novavax Impfstoff sollte vor allem für Menschen, die die Impfung mit den anderen, moderneren Wirkstoffen bisher verweigert haben, eine "traditionellere" Alternative darstellen. Von den 8.096 Menschen, die sich für eine Impfung mit Novavax vorangemeldet haben, wurden am Wochenende erst acht Menschen geimpft.

Impfungen gehen zurück

Die Zahl der Impfungen ist zuletzt allerdings stark eingebrochen - vorige Woche weist die Impfstatistik für Österreich nur noch 3.500 Erstimpfungen aus. Insgesamt verfügen nach wie vor nur sieben von zehn Menschen in Österreich über ein gültiges Impfzertifikat.

Ob der Novavax Impfstoff etwas daran ändert, wird sich erst zeigen. Österreich hat 3,1 Millionen Dosen davon bestellt. In den meisten Bundesländern startet die Impfung mit Novavax diese Woche. In Tirol und Oberösterreich war das bereits am Wochenende der Fall, in Wien ist die Impfung mit dem Proteinimpfstoff seit Dienstag möglich.