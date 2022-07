Inzidenz sinkt auf 740,1

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 140.999 auf über 29,9 Millionen. Das sind 13.388 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 127.611 Ansteckungen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 740,1 von 744,2 am Vortag. Das RKI meldet 136 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 142.771.