Neue Fälle: Massentests und Lockdowns in Peking

Lokale Lockdowns für bestimmte Wohnblöcke wurden verhängt. Hotspot des Ausbruchs ist die riesige und populäre "Heaven Supermarket Bar".

In Peking müssen sich Millionen Menschen nach einem Corona-Ausbruch in einer beliebten Bar auf das Virus testen lassen. Im Innenstadtbezirk Chaoyang startete am Montag eine dreitägige Testkampagne unter den rund 3,5 Millionen Bewohnern. An einigen Teststationen bildeten sich mehr als 100 Meter lange Warteschlangen. Die Behörden verhängten zudem Lockdowns für Wohnblöcke, in denen rund 10.000 identifizierte Kontaktpersonen von Gästen der "Heaven Supermarket Bar" leben.

Erneute Lockdowns nur eine Woche nach Lockerungen

Die Gaststätte - ein großer, rund um die Uhr geöffneter Selbstbedienungsladen mit Tischen, Stühlen und Sofas - ist für preisgünstigen Alkohol bekannt und zieht viele Besucher an. Die Bar und umliegende Geschäfte wurden nun abgesperrt. Wie viele andere Gaststätten auch war die "Heaven Supermarket Bar" erst in der vergangenen Woche nach der Lockerung von Corona-Maßnahmen wieder eröffnet worden. Kurz darauf wurde der Ursprung von 200 Infektionen auf die Bar zurückgeführt.

Die Behörden sprechen von einem "wilden und explosiven" Corona-Ausbruch. Infizierte leben oder arbeiten demnach in 14 der 16 Pekinger Stadtbezirke. Für die 22 Millionen Einwohner der chinesischen Hauptstadt waren erst vor einer Woche Anti-Covid-Maßnahmen aufgehoben worden, in deren Zuge unter anderem auch Einkaufszentren geschlossen, Bus- und Bahnlinien stillgelegt und die Menschen zum Arbeiten im Homeoffice aufgefordert worden waren.