Bewohner äußern Unmut in sozialen Netzwerken

Erstmals seit Wochen hat die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai am Dienstag nach eigenen Angaben den "Null-Covid"-Zustand erreicht. "Alle 16 Distrikte von Shanghai haben bereits Null-Covid auf Gemeindeebene erreicht" sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden.

Das bedeutet nach Angaben der Verwaltung, dass keine der mehr als 1.000 am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen außerhalb von unter Quarantäne stehenden Gebieten aufgetreten ist.

Der strenge Lockdown gilt weiter

Am Dienstag standen nach Behördenangaben weiterhin mehr als 3,8 Millionen Einwohner der Stadt unter strengstem Lockdown. Der Widerspruch zwischen dem verkündeten "Null-Covid"-Status und den fortgesetzten Freiheitsbeschränkungen führte umgehend zu Aufregung in den sozialen Netzwerken.

"Wenn die Gesellschaft Null-Covid erreicht hat, warum dürfen die Leute im Distrikt Songjian weiterhin nur alle zwei Tage ins Freie", fragte ein Nutzer im Onlinedienst Weibo. "Ist das ein Shanghai in einem Paralleluniversum?" fragte ein anderer sarkastisch.

Die Stadtverwaltung hatte am Wochenende eine schrittweise Wiederöffnung der Geschäfte angekündigt, jedoch keine Details genannt.

Einschränkungen wirkten sich auch auf globale Lieferketten aus

Anfang April hatten die Behörden aufgrund eines Ausbruchs der Omikron-Variante des Coronavirus drastische Einschränkungen in Shanghai verhängt, die die Versorgung der rund 25 Millionen Einwohner mit frischen Lebensmitteln massiv erschwerten und sich auf globale Lieferketten auswirkten. Aufgrund der Restriktionen war großer Unmut in der Bevölkerung laut geworden, den Bürger unter anderem in Online-Videos äußerten.

China erlebt seit Wochen den schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Das Land hatte von Beginn der Pandemie an auf rigorose Restriktionen gesetzt und die Infektionszahlen damit über lange Zeit hinweg auf im internationalen Vergleich relativ niedrigem Stand halten können.

China setzt weiterhin auf eine strikte Null-Covid-Strategie und unterscheidet sich damit von vielen anderen Ländern.