In Shanghai werden einzelne Teile der Stadt abgeriegelt. Jetzt treten neue Lockdowns in Kraft.

In Teilen von Shanghai treten neue Lockdowns in Kraft. Die mehr als zwei Millionen Bewohner des Bezirks Minhang müssen für zwei Tage zu Hause bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Alle sollen am 11. Juni getestet werden. Shanghai hob vergangene Woche einen allgemeinen, zwei Monate andauernden Lockdown auf. Seitdem werden immer wieder einzelne Teile der Stadt abgeriegelt.