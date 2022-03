Omicron-Welle ebbt langsam ab.

Singapur lockert weitere Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte Besucher bei der Einreise ins Land. Auch die Pflicht zum Tragen von Masken im Freien werde gelockert, sagte Premierminister Lee Hsien Loong in einer Rede am Donnerstag. Die Omicron-Welle ebbt in dem südostasiatischen Stadtstaat langsam ab.