Tesla stoppt Produktion in Shanghai wegen Lockdown

Das öffentliche Leben in der chinesischen Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai wird bis zum 5. April heruntergefahren.

Der Elektroautohersteller Tesla stoppt einem Medienbericht zufolge wegen Corona-Beschränkungen vorübergehend die Produktion in seinem Werk in Shanghai. Die Herstellung solle mindestens am Montag unterbrochen werden, berichtet die Agentur Bloomberg. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai verhängt einen Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Um die Bevölkerung zu testen, wird das öffentliche Leben in zwei Stufen ab Montag bis zum 5. April heruntergefahren.