WHO: Mehr als 2 Mio. Corona-Tote in Europa

Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, dass die Zahl der Corona-Todesfälle in Europa nun über 2 Millionen liegt.

In Europa hat die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von zwei Millionen überschritten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte, meldeten die 53 Länder und Gebiete, für die das WHO-Regionalbüro für Europa zuständig ist, insgesamt 2.002.058 Todesfälle an die Weltgesundheitsorganisation.

218 Millionen Infektionsfälle

Nach Angaben der WHO wurden in der Europa-Region seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren insgesamt auch über 218 Millionen Infektionsfälle erfasst. Zur Europa-Region der WHO gehören auch stark betroffene Länder wie Russland und einige zentralasiatische Länder.

Zahlen sinken

Nach einem Anstieg der Infektionszahlen bis Mitte März werden inzwischen überall in Europa sinkende Zahlen gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist in den vergangenen sieben Tagen um rund ein Viertel zurückgegangen.