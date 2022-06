Baerbock corona-positiv auf Pakistanreise

Es ist geplant, dass die deutsche Außenministerin noch am heutigen Mittwoch von ihrer Pakistan-Reise zurückkehren soll.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrer Infektion mit dem Coronavirus während eines Besuchs in Pakistan einschlägige Symptome entwickelt. Aus Delegationskreisen hieß es am Mittwoch in der Hauptstadt Islamabad, die Grün-Politikerin habe seit Dienstagabend "deutliche Grippesymptome". Baerbock wolle noch im Laufe des Tages mit an Bord eines Regierungsflugzeugs nach Berlin zurückkehren.

Bisher keine weiteren Infektionen in ihrer Delegation

Die 41-Jährige werde den Flug isoliert in einer gesonderten Kabine an Bord verbringen, hieß es. Weitere Infektionen in ihrer Delegation wurden zunächst nicht bekannt. Baerbock hatte ihre Reise am Dienstag nach zwei positiven Corona-Tests kurz nach Beginn in Islamabad abbrechen müssen. Baerbock hatte sich getestet, nachdem sie beim Mittagessen einen Verlust des Geschmacksinns bemerkt hatte.

Aus für Weiterreise nach Griechenland und in die Türkei

Ursprünglich wollte sie am Mittwoch nach Griechenland und dann auch noch in die Türkei. Stattdessen wurde die gesamte Delegation nun am Mittwochabend wieder in Berlin erwartet. In dem Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe bestehe die Möglichkeit, dass Baerbock den Flug vollständig in Isolation verbringe, hieß es.