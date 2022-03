Beinahe 40.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden!

In den letzten 24 Stunden wurden 39.493 Neuinfektionen und 47 Todesfälle gemeldet. Außerdem 47 weitere Todesopfer binnen 24 Stunden registriert - Zahl der Spitalspatienten steigt weiter.

Seit Montag ist auch in den Klassen die Maskenpflicht gefallen und die Präsenzpflicht wieder eingeführt worden, ab Samstag fallen in Österreich weitgehend alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. Drei Tage zuvor meldeten Innen- und Gesundheitsministerium die bisher zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Binnen 24 Stunden wurden 39.493 Infizierte registriert. Außerdem wurden 47 weitere Todesopfer gemeldet.

Somit sind seit Pandemiebeginn vor mittlerweile mehr als zwei Jahren bereits 14.888 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 227 Todesfälle registriert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 166,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

39.493 Neuinfektionen - weithöchster 24-Stunden-Wert der Innenministeriums-Zahlen

Mehr waren es nur mit 43.053 - davon aber mit tausenden Nachmeldungen - am 27. Jänner gewesen. Die AGES weist auf ihrem Dashboard SARS-CoV-2-Infektionen nach dem Tag der Labordiagnose aus, hier gab es bisher erst zwei Mal - am 1. Februar mit 44.183 Fällen und am 8. Februar mit 39.963 Fällen - höhere Tageswerte als am heutigen Mittwoch.

Der Sieben-Tage-Schnitt stieg somit auf 27.665 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch 2.167,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Drei Tage vor dem Aus der Corona-Maßnahmen - Ausnahme bleiben Bereiche mit vulnerablen Personen und Maskenpflicht im lebensnotwendigen Handel sowie den Öffis - gab es somit österreichweit 275.364 bestätigte aktive Fälle.

Weiter am Steigen ist die Zahl der Spitalspatienten

Österreichweit waren am Mittwoch 2.622 Infizierte hospitalisiert, um 69 mehr als am Dienstag, innerhalb der vergangenen Woche gab es eine Steigerung um 9,1 Prozent. Stabil ist die Lage auf den Intensivstationen, hier mussten am Mittwoch 190 schwerkranke Covid-19-Patienten versorgt werden, eine Person weniger als am Dienstag.