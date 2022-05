Bill Gates mit Corona infiziert

Mit milden Symptomen in Isolation

Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich habe milde Symptome und folge dem Rat der Experten, mich zu isolieren, bis ich wieder gesund bin", teilte Gates am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. "Ich habe Glück, geimpft und geboostert zu sein und Zugang zu Testmöglichkeiten und großartiger medizinischer Versorgung zu haben", so der 66-Jährige.

Die Gates-Stiftung treffe sich an diesem Tag erstmals in zwei Jahren und er habe Glück, über die Teams-App online an dem Treffen teilnehmen zu können. "Wir werden weiter mit Partnern arbeiten und alles dafür tun, um sicherzustellen, dass keiner von uns je wieder mit einer Pandemie zu tun haben wird", versprach Gates.

Die Stiftung, die Bill Gates gemeinsam mit seiner inzwischen von ihm getrennten Frau Melinda betreibt, hat bisher mehr als zwei Milliarden Dollar zur Vorbeugung und Bekämpfung der Pandemie vor allem in ärmeren Ländern gespendet. Auch in seinem neuen Buch "Wie wir die nächste Pandemie verhindern" blickt er auf die Zukunft.