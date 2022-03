Tschechischer Regierungschef Fiala corona-positiv

Premier sieben Tage in Quarantäne

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er begebe sich nun für sieben Tage in Isolierung, teilte der 57-Jährige am Dienstag bei Twitter mit. Er wolle von zu Hause aus weiterarbeiten. Der Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus fünf liberalkonservativen Parteien.

Ein nach Angaben der Regierung in Prag für den 6. April geplanter Antrittsbesuch Fialas in Berlin soll nach aktuellem Stand stattfinden. "Es gilt nach wie vor, dass wir fahren", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Tschechien zuletzt 450 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Bis auf die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn sind inzwischen fast alle Maßnahmen weggefallen.