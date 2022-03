1.101 Neuinfektionen im Burgenland

Dritthöchster Wert seit Beginn der Pandemie - Sieben Intensivpatienten

Im Burgenland ist am Donnerstag mit 1.101 Neuinfektionen der dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden. Insgesamt sind derzeit 8.409 Burgenländer mit dem Coronavirus infiziert. 83 Erkrankte werden in den Spitälern behandelt, davon sieben auf der Intensivstation. 10.080 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, teilte der Koordinationsstab des Landes mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Donnerstag laut AGES-Morgenauswertung 2.142. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Oberpullendorf, Oberwart und Jennersdorf. Der bisher höchste Wert an Neuinfektionen im Burgenland war mit 1.160 binnen 24 Stunden am 28. Jänner verzeichnet worden, am 9. Februar waren es mit 1.145 die zweitmeisten.