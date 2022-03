3.146 Neuinfektionen in Tirol, Rückgang an Spitalspatienten

21.451 Menschen aktiv positiv

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 3.146 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Gleichzeitig waren aber auch 1.679 weitere Menschen wieder vom Virus genesen. 21.451 Menschen galten im Bundesland als aktiv positiv. Die Zahl der Spitalspatienten war indes rückläufig: 238 Infizierte wurden insgesamt in den Krankenhäusern behandelt, um 25 weniger als am Tag zuvor. 19 benötigten intensivmedizinische Betreuung (minus zwei).

Indes verstarb eine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner betrug in Tirol mit Stand Mittwoch laut AGES 2.344,7 und lag über dem Österreich-Wert von 2.195,4. Im Bezirk Innsbruck-Land war die Inzidenz mit 2.632,9 am höchsten, gefolgt vom Bezirk Imst mit 2.549,2 und dem Bezirk Lienz mit 2.456,3.