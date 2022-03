23 Personen auf Intensivstationen - Sieben Todesfälle binnen 24 Stunden

Am Montag wurden im Bundesland Niederösterreich 4.468 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. 429 Covid-Patienten wurden in Spitälern behandelt, 23 von ihnen befanden sich auf den Intensivstationen. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) gibt an, dass momentan 121 freie Intensivbetten für Covid-Erkrankte zur Verfügung stehen. Laut den Behörden wurden binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet.