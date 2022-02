Alle COVID-19-Maßnahmen weg?

Virologe Norbert Nowotny sagt in der ZIB Nacht zu den aktuellen Öffnungsschritten der Bundesregierung: "Die Regierung hat die Maßnahmen vorab festgelegt, in der Hoffnung, dass die Prognosen unserer Modellierer stimmen."

Gegenüber der Impflicht äußert sich Nowotny wie folgt: Mit der Omikron-Variante sei das bereits ein Ausstiegsszenario in die richtige Richtung. Und zwar weg von einem pandemischen Virus hin zu einem saisonalen Virus." Er meint, dass man jetzt die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften zuschütten soll.

"Wenn alles gut geht und uns diese BA2-Untervariante von Omikron keinen Strich durch die Rechnung macht, dann gehe ich davon aus, dass das im März der Fall sein wird."

