1.152 Neuinfektionen

In Niederösterreich sind am Montag 328 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt worden. Davon befanden sich 306 Infizierte auf Normal- und 22 auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 1.152 Neuinfektionen wurden gemeldet. Ein Todesfall wurde laut den Behörden binnen 24 Stunden verzeichnet.