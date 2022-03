Covid-Erkrankte machen 77 Prozent der Infizierten im Spital aus

Covid-19 ist bei 77 Prozent der stationären Corona-Patient:innen die Hauptdiagnose, Expert:innen ermitteln die Vorerkrankungen mit dem größten Risikofaktor in Kombination mit Corona

Von 68.183 stationären Corona-Patientinnen und -Patienten in österreichischen Spitälern bis Ende 2021 ist bei 77 Prozent Covid-19 als Hauptdiagnose vermerkt worden. Werden die Nebendiagnosen mit Covid-Assoziation miteinbezogen, liegt der Anteil der Patient:innen bei 82 bis 87 Prozent. Das zeigt eine aktualisierte Analyse der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Die GÖG hat außerdem Vorerkrankungen auf ihr Hospitalisierungsrisiko untersucht.

Mit 72 Prozent ist der Anteil der Intensivpatienten mit Haupterkrankung Covid minimal geringer, mit den zusätzlichen Nebendiagnosen mit Covid-Assoziation lag die Zahl jedoch bei 81 bis 88 Prozent. Als Covid-Assoziation zählen beispielsweise Aufenthalte mit der Hauptdiagnose "Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet", erläutern die GÖG-Experten. Bei zusätzlicher Betrachtung der für die Systembelastung relevanten Belagstage auf Intensivstationen zeige sich zudem, dass 87 bis 91 Prozent der Tage eine Covid-Assoziation aufweisen. Würden die Fälle mit Covid-19 in einer Nebendiagnose nicht miteinberechnet werden, würde das "zu einer erheblichen Untererfassung von Covid-19 Fällen führen".

Vorerkrankungen mit größtem Risikofaktor

In einer Preprint-Studie (vor Peer-Review durch Experten) haben sich mehrere GÖG-Expertinnen und -Experten mit der Identifikation von Risikofaktoren der Covid-Spitalspatienten in Österreich auseinandergesetzt. Als stärkste Risikofaktoren in Bezug auf Hospitalisierung wurden Hemiplegie (vollständige Lähmung einer Körperhälfte) oder Paraplegie (vollständige Lähmung der unteren Extremitäten), COPD und Diabetes identifiziert. Das Todesrisiko wird vor allem bei Hemiplegie oder Paraplegie, Nierenerkrankungen und COPD als Vorerkrankungen erhöht.

Für die Gefahr einer Intensivbehandlung stellen Nierenerkrankungen, Diabetes und COPD die größten Risikofaktoren als Vorerkrankungen für Covid-Patienten dar. Das heißt, dass sich die Chance für eine Person, mit einer dieser Vorerkrankungen einen Covid-19 Intensiv-Aufenthalt zu haben, um 53 bis 76 Prozent gegenüber einer Person ohne diese Vorerkrankung erhöht. Laut Experten:innen haben Frauen mit Diabetes als Vorerkrankung ein deutlich höheres Risiko für einen Intensiv-Aufenthalt als Männer.