Neue Höchstwerte im Burgenland

Im Burgenland sind am Donnerstag neue Höchstwerte in der Coronapandemie zu verzeichnen gewesen. Der Koordinationsstab Coronavirus meldete 1.751 Neuinfektionen, die Zahl der aktuell Infizierten überschritt die 10.000er-Marke: 10.312 Burgenländer sind derzeit Corona-positiv. 104 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, neun davon auf der Intensivstation, hieß es in einer Aussendung.

Laut AGES-Morgenauswertung betrug die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 2.987,70, im Bezirk Jennersdorf lag dieser Wert bei 3.905. 239.750 Burgenländer haben mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 180.651 Auffrischungsimpfungen wurden durchgeführt.