Niederösterreich: 700 Spitalspatienten und 18 Todesfälle

Erhöhung um 19 auf 660 Covid-Erkrankte auf Normalstationen - 3.881 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der Corona-Patienten in niederösterreichischen Spitälern ist am Dienstag auf 700 gestiegen. Auf Normalstationen befanden sich 660 (plus 19) Covid-Erkrankte, intensivmedizinisch wurden 40 (minus drei) Infizierte behandelt. 114 Intensivbetten standen für Corona-Patienten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 3.881 Neuinfektionen wurden verzeichnet. Gleichzeitig wurden 18 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.

In einer Justizanstalt im Bezirk Hollabrunn wurden unverändert 61 Infizierte registriert. Corona-Cluster mit bis zu 50 Fällen gab es in mehreren Pflege- und Betreuungszentren.