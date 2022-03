Mit 620 Personen bisheriger Höchstwert von November 2020 übertroffen - Mehrheit laut Landesgesundheitsagentur "mit, und nicht wegen" Covid aufgenommen

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert bei der Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen erreicht worden. Insgesamt waren laut Landesgesundheitsagentur (LGA) 655 Covid-Erkrankte in Spitälern. 620 (plus neun) davon wurden auf Normalstationen behandelt. Damit wurde der bisherige Rekord von 614 Personen am 20. November 2020 übertroffen. Der überwiegende Teil dieser Patienten werde "mit, und nicht wegen Corona aufgenommen", teilte die LGA auf Anfrage mit.

In den Kliniken seien "ausreichend Betten vorhanden", wurde vonseiten der LGA betont. Auf Intensivstationen wurden 35 Covid-Patienten behandelt, um einer weniger als am Vortag. 103 freie Intensivbetten standen für an dem Virus Erkrankte zur Verfügung, teilte die LGA mit.