TIR: Fallzahlen, Patienten und Todesfälle steigen

Die Zahl der Verstorbenen stieg innerhalb von einem Tag um zwei weitere Todesfälle auf 879 an.

Von Samstag auf Sonntag sind nach offizieller Statistik des Landes in Tirol alle signifikanten Zahlen im Zusammenhang mit der Coronapandemie gestiegen. Vor allem die Zahl der Hospitalisierungen, auf der derzeit besonderes Augenmerk liegt, hat innerhalb von 24 Stunden wieder zugenommen.

Von den aktuell 22.162 bekannten infizierten Personen in Tirol - 32 mehr gegenüber dem Vortag und fast 700 mehr als noch am Freitag - mussten am Samstag 228 stationär im Krankenhaus behandelt werden. Das waren vier mehr als am Samstag, wobei diese Zunahme allein auf die die Belegung der Intensivstationen (21 Patienten) zurückgeht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol lag bei 2.618,6. 2.018 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden standen 1.986 wieder Genesene gegenüber. Im selben Zeitraum waren zwei weitere Personen mit bzw. an dem Virus gestorben. Damit waren am Sonntag in Tirol bisher insgesamt 879 Corona-Tote zu verzeichnen.