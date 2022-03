Über 2.000 Einsätze von Corona-Kompetenzteams

Die Corona-Kompetenzteams der Polizei waren in Wien bereits über 2.000 Mal im Einsatz.

Wann immer es in Wien Amtshandlungen gibt, bei denen vermutlich mit SARS-CoV-2 Infizierte betroffen sind, kommen sogenannte Corona-Kompetenzteams der Bereitschaftseinheit zum Zug. Diese Teams wurden mit dem Beginn der Pandemie in Österreich im März 2020 gegründet. Sie haben seither mehr als 2.000 Einsätze absolviert, wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Freitag mitteilte. Im Bereich der Donaustädter Rennbahnsiedlung gab es am Donnerstag den 2.025 Einsatz.

Festnahme eines corona-positiven Straftäters

Ein 24-jähriger österreichischer Staatsbürger, der vermutlich mit dem Coronavirus infiziert war, sollte festgenommen werden, weil er "vergessen hatte", seine Strafhaft wegen Sachbeschädigungen anzutreten. Ein Kompetenzteam - speziell geschulte Beamte mit erweiterter Schutzausrüstung - unterstützte das Stadtpolizeikommando Donaustadt dabei. Der 24-Jährige war sehr aggressiv, sodass der Einsatz eines Tasers angedroht wurde. Damit wurde die Festnahme letztlich vollzogen und der Mann in eine Justizanstalt gebracht.