Weiterhin kostenlose Antigen-Tests in Alten- und Pflegeheimen in OÖ

In Oberösterreich können Besucher in den Alten- und Pflegeheimen ab April vor Ort einen kostenlosen Antigen-Test machen.

Besucher haben damit nach Anpassung der Teststrategie des Bundes, wonach jedem Bürger pro Monat nur mehr fünf PCR- und fünf Antigen-Tests gratis zur Verfügung stehen, Zugang zu zusätzlichen Tests. Damit wolle man sicherstellen, dass die Heime für Besucher offen bleiben, so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Sonntag.

Zusätzliche finanzielle Mittel für Kontrollpersonal verlängert

In einem Schreiben an die Heimträger sei diese Woche die Empfehlung ausgesprochen, bei allen Besuchern vor Ort Testungen durchzuführen, hieß es in der Aussendung. Dafür würden den Heimen ausreichend Antigen-Tests zur Verfügung stellen. Die zusätzlichen finanziellen Mittel von einer Million Euro, die den Heimen für die Kontrolle der Schutzmaßnahmen Ende letzten Jahres zur Verfügung gestellt wurden, seien verlängert worden.