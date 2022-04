Wohnzimmertests nach Ostern wieder erhältlich

Nach Engpässen werden Wohnzimmertests im Laufe der Woche wieder in allen Apotheken angeboten.

Nachdem es in den vergangenen Tagen in Apotheken vereinzelt zu vergriffenen Wohnzimmertests zwecks Detektion des Coronavirus im Eigenheim gekommen ist, wurde nun für Nachschub gesorgt. Wie das Gesundheitsministerium und die Apothekerkammer am Freitag per Aussendung mitteilte, sollten im Lauf der kommenden Woche Wohnzimmertests wieder in allen Apotheken verfügbar sein.

Fünf Antigen-Tests pro Person und Monat

Aufgrund von Lieferverzögerungen war es zuletzt zu Engpässen gekommen. In einigen Apotheken konnten bzw. können die kostenlosen Wohnzimmertests - fünf Antigen-Tests pro Person und Monat - nicht mehr ausgegeben werden. Das Problem sollte sich nach Ostern gelöst haben.