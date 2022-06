Plus von 18 Infektionen - 41 Personen aktuell positiv, 31 genesen

In Niederösterreich ist die Zahl der bekannten Fälle der Corona-Varianten BA.4/BA.5 am Donnerstag auf 72 gestiegen. Das waren um 18 mehr als am Tag davor. 41 Personen waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) aktuell positiv, 31 galten als genesen. Die Fälle im Bundesland verteilten sich auf 14 Bezirke sowie die Statutarstadt Krems.