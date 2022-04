In Niederösterreich ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern am Sonntag um 28 auf 639 gesunken.

Davon befanden sich 603 Personen auf Normalstationen, das waren 23 weniger als am Vortag. 36 (minus fünf) Patienten wurden intensivmedizinisch behandelt. 2.974 Neuinfektionen und vier Todesfälle wurden laut den Behörden binnen 24 Stunden gemeldet.