Kaum neue Impfungen

Am Dienstag hat die Expertenkommission, die von der Regierung zur Evaluierung der Impfpflicht berufen wurde, ihren ersten Bericht vorgelegt. ÖVP und Grüne wollen nun entscheiden, ob Verstöße gegen die Impfpflicht ab Mitte März bestraft werden sollen.

Derzeit sind knapp eine Millionen Erwachsene, die nicht von der Impfplicht ausgenommen sind, ungeimpft. Seit Februar haben sich nur mehr 60.765 Personen geimpft, 729.000 Menschen sind allerdings aufgrund einer Infektion aus der Impfpflicht rausgefallen.

Zahl der Genesenen seit Anfang Februar verdoppelt

Aktuell sind knapp 75% (5,69 Millionen Menschen) der Erwachsenen vollständig geimpft. Während sich diese Zahl seit Anfang Februar nicht wirklich verbessert hat, hat sich die Zahl der Genesenen fast verdoppelt: waren es vor einem Monat 324.000 Personen, gelten heute 729.000 Personen als Genesen.

Gegen die Impfpflicht verstoßen in Österreich knapp 13% der Erwachsenen. In Wien sind es 16%, in Kärnten und Vorarlberg je 14%, in Oberösterreich verstoßen 13% gegen die Impfpflicht, in der Steiermark, Salzburg und Niederösterreich jeweils 12%. Am wenigsten Verstöße gegen die Impfpflicht gibt es in Tirol und dem Burgenland mit je 11 Prozent.

Prozentuell am wenigsten Infektionen in Wien

Obwohl in Wien der größte Anteil an Verstößen herrscht, liegt die Hauptstadt mit 77% Durchimpfungsrate auf dem ersten Platz. Es gab lediglich weniger Infektionen, sodass weniger Menschen als genesen gelten und von der Impfpflicht ausgenommen sind. In Wien sind nur 7,4% genesen, während in Salzburg und Oberösterreich 13 Prozent der Bevölkerung im letzten halben Jahr eine Infektion durchgemacht haben und sind somit vorerst von der Impfpflicht befreit sind.