Ab 1. April

Die Bundesregierung verabschiedet sich mit Ende März vom permanenten kostenlosen Gratistestregime. Stattdessen werden diese auf ein Kontingent von fünf kostenlose PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat beschränkt.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verkündete bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Jeder der sich testen will, kann das weiter tun". Damit werde es weiterhin für alle in Österreich kostenlose Tests in ausreichendem Ausmaß geben, zeigte sich Rauch überzeugt. Menschen in Pflege- und Altenheimen sollen die Möglichkeit bekommen, sich öfter testen zu lassen.

Gelockerte Quarantäneregeln

Zudem sollen die Quarantäneregeln gelockert werden. Künftig müssen sich nicht vollständig geschützte Kontaktpersonen nicht mehr zehn Tage absondern. Für sie sollen künftig Verkehrsbeschränkungen geben. Diese Personen dürften weiter arbeiten und einkaufen gehen, jedoch keine Veranstaltungen oder die Gastronomie besuchen.

Die neuen Regelungen sollen mit dem 1. April in Kraft treten.