In den letzten 24 Stunden wurden 47.947 Neuinfektionen gemeldet.

Die laut Experten zu früh erfolgten Öffnungsschritte in Österreich haben am Donnerstag wieder zu einem neuen Infektionsrekord geführt. Nach knapp 49.000 neuen Fällen binnen 24 Stunden am Donnerstag meldeten die Ministerien am Freitag 47.947 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Stationär mussten am Donnerstag insgesamt 2.668 Infizierte behandelt werden, um 93 weniger als am Vortag. 179 Schwerkranke lagen auf Intensivstationen, um drei weniger als am Vortag. Außerdem wurden 23 weitere Todesfälle registriert. Seit Pandemiebeginn gab es somit bereits 15.136 Tote.