Auch Omikron so ernst wie frühere Varianten

Laut Studien ist das Risiko für Krankenhausaufenthalte und die Sterblichkeit ist bei Omikron im Vergleich zu früheren Varianten fast identisch.

Die Omikron-Variante ist einer Studie zufolge genauso gefährlich wie vorherige Mutanten des Corona-Virus.

Analyse von 130.000 Covid-19 Patienten

"Wir haben festgestellt, dass die Risiken für Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit nahezu identisch waren", erklären vier an der US-Studie beteiligte Wissenschaftler des Massachusetts General Hospital, der Minerva University und der Harvard Medical School. Die Analyse basiert auf 130.000 Covid-19-Patienten in den vergangenen zwei Jahren in verschiedenen Ländern.